Членам британского парламента и МИД направлено письмо, связанное с Ходжалинским геноцидом

БАКУ /Trend/ - По инициативе руководителя Общества азербайджанцев Британии (ОАБ), действующего в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Фариды Панаховой 650 членам парламента страны и министерству иностранных дел от имени Общества направлено письмо, связанное с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend, об этом говорится в информации Государственного комитета по работе с диаспорой.

В письме приводится подробная информация о геноциде, совершенном в Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, звучит призыв к международной общественности, британскому парламенту признать этот геноцид. Подчеркивается, что Xoджалинская трагедия вошла в историю как один самых ужасающих геноцидов XX века. В результате расправы, учиненной армянскими вооруженными силами, 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, были беспощадно убиты, 1275 человек захвачены в плен, о судьбе 150 до сих пор ничего не известно. Общество азербайджанцев Британии (ОАБ) призывает международную общественность, и в частности британский парламент, признать Ходжалинский геноцид и объявить 26 февраля Днем памяти жертв Ходжалы.

Отмечается, что Общество азербайджанцев Британии и впредь будет продолжать деятельность, направленную на признание Ходжалинского геноцида и более широкую пропаганду на международной арене справедливой позиции Азербайджана.

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