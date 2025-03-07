БАКУ /Trend/ - Правительство Армении утвердило учреждение должности военного атташе в представительстве страны в Европейском союзе и Бельгии. Это первый военный атташе, направленный Ереваном в структуры ЕС. Ранее, в феврале 2024 года, аналогичная должность была создана в представительстве в НАТО.

В пояснении к решению подчеркивается, что этот шаг связан с интенсификацией оборонного сотрудничества Армении с ЕС и Бельгией. Среди ключевых факторов - поддержка страны в рамках Европейского фонда мира, начало переговоров об участии в миссиях ЕС по урегулированию кризисов, а также усиление компонентов безопасности и обороны в новой повестке дня сотрудничества с Брюсселем.

Одним из основных инструментов сотрудничества является гражданская миссия ЕС, действующая на границе Армении с Азербайджаном. Ее наблюдатели начали работу в феврале 2023 года, а 30 января 2024 года Совет ЕС продлил мандат миссии еще на два года, выделив 44 миллиона евро на ее финансирование. В состав миссии входят более 200 человек из 25 стран ЕС и Канады.

Миссия, действующая под видом мониторинга, фактически занимается сбором разведданных, которые могут быть использованы против России, Азербайджана и Ирана. Таким образом, Европейский союз публично демонстрирует свои геополитические приоритеты на Южном Кавказе, что не только подрывает региональную стабильность, но и противоречит принципам, якобы отстаиваемым ЕС. Следующим шагом Брюсселя станет расширение военного сотрудничества с Арменией, выделение дополнительных финансовых средств из Европейского фонда мира, отправка военного атташе в Армению и продление срока пребывания миссии ЕС на границе с Азербайджаном.

Эти шаги показывают, что ЕС выбрал сторону в геополитическом конфликте и открыто поддерживает военные амбиции Армении. Более того, такая политика ставит под угрозу перспективы устойчивого мира в регионе. Европейский союз планирует выделить этой стране дополнительно 10 миллионов евро. Эта инициатива уже была поддержана премьер-министром Эстонии Кайей Каллас и представлена на обсуждение Совета ЕС.

Понятно, что средства выделяются не для "обеспечения безопасности", как утверждают европейские политики. Напротив, они будут направлены на вооружение Армении, что еще больше усилит ее курс на милитаризацию и отказ от мирных переговоров.

Это не единичное решение, а продолжение стратегии ЕС по укреплению Армении как союзника в регионе.

Франция - главная, кто продвигает вопрос вооружения Армении. Париж уже направил Еревану зенитные ракеты "Мистраль", бронетехнику "Бастион" и дальнобойную артиллерию.

ЕС в целом расширяет свое военное присутствие в регионе и фактически продлевает срок действия миссии "наблюдателей", которые действуют как агенты разведки Брюсселя и Парижа.

После потери влияния в Азербайджане и Грузии ЕС пытается сделать Армению своим главным партнером, чтобы компенсировать свои геополитические неудачи.

Азербайджан усилил свою независимую внешнюю политику, активно развивает отношения с Турцией, Россией и азиатскими странами, что беспокоит Брюссель.

Грузия в свою очередь, несмотря на попытки дестабилизировать ситуацию внутри страны, не поддается давлению Запада. ЕС и США не смогли заставить Тбилиси отказаться от своей независимой политики.

Армения стала удобным партнером, готовым выполнить требования Брюсселя и Парижа. Это результат уступок, сделанных ей в обмен на финансовую и военную поддержку.

Таким образом, ЕС продолжает поддерживать реваншистские тенденции в Армении, хотя очевидно, что этот курс бесперспективен.

Тревожным сигналом является то, что правительство Армении учредило должность военного атташе в представительстве страны в ЕС и Бельгии. Это решение свидетельствует о переходе военного сотрудничества Армении с ЕС на системный уровень. В феврале 2024 года Армения уже назначила военного атташе при НАТО и теперь укрепляет свое присутствие и в военных структурах ЕС.

ЕС продолжает расширять компонент безопасности в отношениях с Арменией, что формирует основу для долгосрочного военного сотрудничества. Переговоры о поддержке Армении в рамках Европейского фонда мира и включении страны в миссии ЕС по урегулированию кризисов показывают, что Брюссель стремится вовлечь Армению в военно-политические процессы Европы. Это приведет к возникновению нового очага напряженности в регионе, поскольку усиление армянской армии приведет к усилению агрессивных шагов Еревана.

ЕС не только вооружает Армению, но и продлевает срок миссии на границе с Азербайджаном. С 2023 года на границе Армении действуют более 200 представителей этой миссии. В январе 2024 года Брюссель продлил их мандат еще на два года, выделив 44 миллиона евро. В состав миссии входят представители 25 стран ЕС и Канады, что подтверждает наличие у Запада долгосрочных планов в регионе.

Москва уже заявила, что миссия ЕС занимается не мониторингом, а сбором разведывательной информации, которая служит интересам Запада.

Фактически ЕС использует эту миссию как инструмент для контроля ситуации в регионе и ослабления позиций Москвы и Баку.

Политика ЕС в отношении Армении разрушает перспективы устойчивого мира в регионе.

Вооружение Армении увеличивает вероятность нового конфликта. Все поставляемое Западом оружие неизбежно будет размещено на границе с Азербайджаном, что автоматически делает его легитимной военной целью.

Продление мандата миссии ЕС углубляет напряженность. Запад использует этот механизм как инструмент давления на Азербайджан, что приводит к еще большему обострению конфликта.

Вместо выбора мирного пути Армения становится инструментом Запада.

В последние годы Армения проявляет заметную активность в области военного сотрудничества со странами ЕС и другими странами Запада. Она стремится диверсифицировать источники поставок оружия и укрепить обороноспособность. Эти шаги включают как увеличение военных расходов, так и институциональные изменения, направленные на углубление отношений с западными партнерами.

После 44-дневной второй Карабахской войны Армения значительно увеличила свой военный бюджет. Если в 2020 году военные расходы составляли 785 миллионов долларов, то в 2023 году эта цифра достигла 1,3 миллиарда долларов. А на 2024 год этот показатель запланирован на уровне 1,4 миллиарда долларов.

Основными поставщиками оружия Армении в этот период были Россия, Франция и Индия. Однако после начала войны в Украине в 2022 году поставки из России сократились, что вынудило Ереван укрепить сотрудничество с другими странами, в том числе с Индией. Армения заключила контракты на поставку из Индии реактивных систем залпового огня "Пинака", противотанковых ракетных комплексов "Конкурс" и другого вооружения.

В рамках расширения военного сотрудничества с ЕС Армения предпринимает ряд конкретных шагов. Так, в феврале прошлого года правительство Армении учредило должность военного атташе в своем постоянном представительстве в Европейском союзе и Бельгии. Это первый случай, когда Армения назначила военного атташе в ЕС, что свидетельствует о желании Еревана усилить свое военное сотрудничество с европейскими структурами. Напомним, что в ноябре 2023 года Армения обсудила с ЕС вопрос поставок нелетального оружия. Это отражает стремление диверсифицировать источники военной помощи и уменьшить зависимость от традиционных партнеров. В сентябре того же года в Ереване была основана организация PanEuropa Armenia. Целью этой организации является поддержка интеграции Армении в Европейский союз и содействие ее членству в ЕС. Это говорит о тенденции к более тесной интеграции с европейскими структурами.

Москва обеспокоена усилением позиций Евросоюза в Армении. Российские официальные лица заявляют, что хотя миссия ЕС сказала о якобы проведении мониторинга, на самом деле она занимается сбором разведывательной информации, которая служит интересам Запада. Эта деятельность направлена против интересов России, Азербайджана и Ирана. Усиление военного потенциала Армении и расширение ее сотрудничества с западными странами может привести к изменению баланса сил в регионе. Это вызывает беспокойство у соседних государств и затрудняет мирное решение существующих конфликтов.

Попытки Армении диверсифицировать источники поставки оружия и углубить военное сотрудничество с ЕС можно объяснить ее стремлением адаптироваться к новым геополитическим реалиям и обеспечить свою безопасность в меняющейся международной среде. Но эти шаги требуют осторожного подхода, учитывающего интересы всех региональных игроков и направленного на поддержание стабильности на Южном Кавказе.

Армения должна быть разоружена так же, как агрессивные страны были разоружены после Второй мировой войны. Запад милитаризует Ереван и подталкивает его к реваншистским амбициям. Но этот курс обречен на провал.

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и не допустит изменения существующего статус-кво.

Любая новая провокация Армении не останется без ответа, и это только усугубит ее положение.

Сколько бы ЕС и Франция ни выделяли средств на армянскую армию, это не изменит геополитических реалий - главную роль на Южном Кавказе играет Азербайджан.

Попытки ЕС возродить миф о "независимой Армении" и превратить ее в военный форпост в регионе только усугубят ситуацию. Вместо того, чтобы способствовать миру, Брюссель разжигает новый конфликт, который приведет к очередному поражению Еревана.

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