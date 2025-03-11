Председатель Милли Меджлиса обсудила с премьер-министром Грузии ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - 11 марта председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Грузию встретилась с премьер-министром страны Ираклием Кобахидзе.

Как сообщает Trend, на встрече премьер-министр Ираклий Кобахидзе выразил удовлетворение регулярностью контактов и взаимных визитов между нашими дружественными и соседними странами. Премьер-министр напомнил, что за последний год он трижды посещал Азербайджан, и поделился положительными впечатлениями от этих визитов.

И.Кобахидзе выразил уверенность, что этот визит председателя Милли Меджлиса будет способствовать дальнейшему расширению связей между нашими странами и парламентами.

На встрече было подчеркнуто, что грузино-азербайджанские отношения успешно развиваются по всем направлениям, основываясь на взаимном уважении и доверии, достигнув уровня стратегического партнерства. В основе высокого уровня отношений лежат многовековые дружеские связи между нашими народами, которые всегда жили в атмосфере добрососедства и братства, и эти традиции продолжаются и сегодня.

Сахиба Гафарова передала премьер-министру Грузии искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Премьер-министр Грузии выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за приветствия и добрые пожелания и попросил передать и его приветствия главе нашего государства. Он отметил, что успешное развитие Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева является примером для многих стран.

Образцовые политические связи между нашими странами обусловили успешные отношения во всех других областях, в том числе и в экономической сфере. Азербайджано-грузинская дружба и стратегическое партнерство также создали возможность для реализации крупных энергетических и транспортных проектов, которые сегодня стали важным фактором не только на Южном Кавказе, но и в более широком регионе. Также было отмечено значение сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

Сахиба Гафарова проинформировала премьер-министра о широком сотрудничестве, существующих между законодательными органами наших стран.

Отмечалось, что наши парламенты сотрудничают в двустороннем и трехстороннем форматах. Она также подчеркнула важность дальнейшего углубления сотрудничества и в международных организациях.

Во время беседы была еще раз подчеркнута важность подписанного между нашими парламентами меморандума о сотрудничестве. Этот документ был оценен как новая дорожная карта.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе. Подчёркивалось, что устойчивый мир и стабильность играют ключевую роль в дальнейшем развитии региона. Обе стороны заявили о недопустимости двойных стандартов, попыток внешнего давления и предвзятых подходов.

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