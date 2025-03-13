Глобальный Бакинский форум привлекает все больше внимания - экс-президент Финляндии

БАКУ/Trend/ - Глобальный Бакинский форум привлекает все больше внимания на фоне мировой нестабильности.

Об этом в четверг сказала Trend экс-президент Финляндии Тарья Халонен в кулуарах XII Глобального Бакинского форума.

"На этот форум на протяжении многих лет собирается множество участников. В этот раз, как мне кажется, их рекордное количество. Думаю, люди стали более активными, поскольку глобальная ситуация остается непредсказуемой. Поэтому мы, как и прежде, стремимся поддерживать этот диалог и продолжать такие встречи", — отметила Халонен.

Она также подчеркнула, что Финляндия поддерживает хорошие отношения со всеми странами, стремящимися к сотрудничеству, и остается активным членом ООН.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта 2025 года.

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.