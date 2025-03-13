XII Глобальный Бакинский форум: инициативы Азербайджана формируют новый миропорядок

БАКУ /Trend/ - С 13 по 15 марта Баку вновь станет центром глобального диалога, принимая 12-й Глобальный Бакинский форум. Организуемый Международным центром Низами Гянджеви, форум превратился в одну из ключевых мировых площадок для международного обсуждения актуальных вопросов, ежегодно привлекая высокопоставленных участников – президентов, премьер-министров, министров и представителей ведущих международных организаций.

В этом году форум проходит под девизом "Переосмысление мирового порядка: превращение вызовов в возможности", отражая необходимость поиска новых подходов к глобальному управлению, дипломатии и сотрудничеству. В условиях меняющейся геополитической конфигурации, экономической нестабильности и нерешенных конфликтов на повестке форума будут вопросы многостороннего взаимодействия, будущего ООН, постконфликтного восстановления и роли средних держав в формировании новой системы международных отношений.

Растущее влияние Глобального Бакинского форума во многом связано с укреплением позиций Азербайджана как значимого игрока в региональных и мировых процессах. За годы работы Международный центр Низами Гянджеви зарекомендовал себя как авторитетная международная площадка для обсуждения глобальных вызовов и укрепления взаимопонимания между странами. Постоянно увеличивающееся число участников подтверждает расширение дипломатического присутствия Азербайджана и его стремление к развитию многостороннего сотрудничества.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал важность форума в формировании глобальной повестки. Выступая на прошлогоднем заседании, глава государства отметил, что Глобальный Бакинский форум уже сопоставим с ведущими международными площадками, такими как Всемирный экономический форум в Давосе и Мюнхенская конференция по безопасности. "Что касается потенциала Международного центра Низами Гянджеви и списка участников, то ежегодные обсуждения в Баку помогают лучше понимать различные важные международные вопросы", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Такое признание отражает стратегический курс Азербайджана, который сочетает защиту национальных интересов с активным участием в глобальном диалоге и процессах мирного урегулирования. Будучи страной, успешно адаптирующейся к сложной региональной динамике и обеспечивающей экономический рост и политическую стабильность, Азербайджан укрепляет свою роль связующего звена между различными геополитическими центрами.

В этом году в форуме примут участие около 400 ведущих мировых политиков, включая более 50 нынешних и бывших глав государств и правительств, лауреатов Нобелевской премии, представителей ООН, ученых и экспертов. Тематика дискуссий охватит широкий круг актуальных вопросов – от геополитических сдвигов и ответственного партнерства до многостороннего взаимодействия в условиях многополярного мира, постконфликтного восстановления, региональной стабильности, будущего ООН, изменения климата и устойчивого развития. Отдельное внимание будет уделено итогам COP29.

На фоне продолжающейся международной нестабильности форумы такого уровня приобретают особую значимость. Они создают пространство для обмена мнениями и поиска решений глобальных проблем.

Возрастающая роль Глобального Бакинского форума также подчеркивает позицию Азербайджана как надежного партнера и посредника в международных делах. Способность страны организовывать высокоуровневые обсуждения демонстрирует не только ее геополитическую значимость, но и приверженность принципам мирного диалога и стабильности.

В условиях обострения международной напряженности Глобальный Бакинский форум служит напоминанием о том, что открытый диалог остается важнейшим инструментом для разрешения конфликтов, развития экономического сотрудничества и обеспечения устойчивого будущего. Проведение форума в Баку еще раз подтверждает растущее влияние Азербайджана на мировой арене, его приверженность принципам дипломатии, многосторонности и совместного прогресса.