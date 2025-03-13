Миру необходимо прекратить существующие конфликты и сесть за стол переговоров - директор Группы ARTOC

БАКУ /Trend/ - Миру необходимо прекратить существующие конфликты и сесть за стол переговоров

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал директор Группы по инвестициям и развитию ARTOC Шафик Габр в ходе панельной дискуссии на тему "Геополитические изменения: ответственность в партнёрстве против соперничества" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что если мир не прекратит существующие конфликты, число которых уже превышает 30, и если переговоры не начнутся немедленно, то в ближайшем будущем развитие технологий может сделать их невозможными.

"Международные институты, созданные после Второй мировой войны, больше не выполняют свои функции. Если политические и экономические лидеры, аналитические центры и эксперты не начнут действовать решительно и системно, мир будет дальше скатываться от верховенства права к господству силы", - сказал Ш. Габр.

По его словам, сегодня наблюдается закат "мягкой силы" и рост "жесткой силы".

"У нас есть Совет Безопасности ООН, но почему спустя столько лет после Второй мировой войны некоторые страны все еще обладают правом вето? Почему сильные государства не могут объединить усилия и продвигать решения на основе демократического голосования, а не по принципу, когда одна страна может заблокировать волю остальных 190?" - задался вопросом Ш.Габр.