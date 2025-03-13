Число рождений в мире сократилось на 10 процентов - Каталин Новак

БАКУ /Trend/ - Число рождений в мире снизилось на 10 процентов, что свидетельствует о глобальном демографическом кризисе, с которым человечество столкнется в ближайшие десятилетия.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала Президент Венгрии в 2022-2024 годах Каталин Новак в ходе панельной дискуссии на тему "Пакт ООН для будущего: создание нового глобального консенсуса" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

По ее словам, вопреки распространенному мнению об угрозе перенаселения, рождаемость во многих странах уже опустилась ниже уровня простого воспроизводства населения.

"Сегодня 75 процентов мирового населения живет в странах с низким уровнем рождаемости. Полностью выше этого порога остаются только три страны – Египет, Пакистан и Малави, однако даже там наблюдается тенденция к снижению рождаемости", - сказала она.

Каталин Новак также привела примеры критически низкого уровня рождаемости в ряде стран, в том числе в Северной Македонии, Боснии и Герцеговине.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.