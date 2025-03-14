Москва готова предоставить площадку для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Приветствуем завершение переговоров по тексту проекта соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в комментарии главы пресс-службы МИД России Марии Захаровой.

«Поддерживаем этот важный шаг на пути к достижению полноценной и всесторонней армяно-азербайджанской нормализации, как это предусмотрено трехсторонними договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 гг. Нацелены оказывать всяческое содействие дальнейшему продвижению мирного процесса и решению остающихся вопросов между Баку и Ереваном, в том числе необходимых для выхода на подписание мирного соглашения, а также касающихся разблокирования транспортных коммуникаций, делимитации совместной границы и гуманитарной проблематики, в той мере и форме, в какой это будет приемлемо для партнеров. Спецпредставитель министра иностранных дел России по содействию армяно-азербайджанской нормализации И.А.Ховаев готов посетить Баку и Ереван для проведения соответствующих консультаций.

Подтверждаем наше предложение предоставить российскую площадку для контактов представителей Азербайджана и Армении по всему комплексу вопросов армяно-азербайджанской нормализации, а также для подписания мирного договора», - отметила она.

Напомним, что накануне в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Вместе с тем мы еще раз подтверждаем долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана о том, что основным условием подписания согласованного текста является внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур. Мы готовы продолжить двусторонний диалог между двумя странами по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации", - говорилось в сообщении МИД.