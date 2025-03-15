Не исключено сотрудничество Ирландии в сфере ВИЭ с Азербайджаном - экс-министр окружающей среды (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Хотя в настоящее время у нас нет сотрудничества с Азербайджаном в области возобновляемых источников энергии, не исключено рассмотрение возможностей сотрудничества в этой области в будущем.

Об этом сказал Trend бывший министр связи, климатической деятельности и окружающей среды Ирландии Денис Нотен в рамках XII Глобального Бакинского форума.

Он отметил, что Ирландия имеет очень большие инициативы с точки зрения развития области возобновляемых источников энергии на море.

"Конечно, мы добились прогресса в области возобновляемых источников энергии и на суше, но мы применяем технологические решения в этом секторе в основном на море.

Ирландия в настоящее время сотрудничает в области возобновляемых источников энергии с рядом стран Северо-Западной Европы. Мы работаем над новыми технологиями, которые будут более современными и отвечающими потребностям, чтобы удовлетворить потребности в энергии в ближайшие десятилетия.

Хотя в настоящее время у нас нет плана сотрудничества с Азербайджаном в этой области, у нас есть совместная деятельность с нашими европейскими коллегами по применению технологий в ветроэнергетике. Но не исключено, что в будущем мы рассмотрим возможности нашего взаимного сотрудничества в области возобновляемых источников энергии", - подчеркнул Д.Нотен.

Экс-министр также выразил удовлетворение участием в Глобальном Бакинском форуме и поделился ожиданиями.

"На этой неделе я участвую в форуме в качестве гостя Всемирной академии искусств и наук. За эти три дня в Баку я встретился с бывшими и действующими лидерами из многих стран мира. Здесь обсуждается ряд вопросов мирового значения. Ведутся очень интересные обсуждения. Бывшие и нынешние лидеры обмениваются мнениями о вызовах и, в частности, о глобальных геополитических вызовах, которые существуют сегодня. Oни показывают нам, как работать вместе и разрабатывать новые механизмы для создания более конструктивного мирового порядка, как мы должны работать на самом деле. Очень интересно не только поддерживать связь с коллегами со всего мира и слушать презентации, но и видеть, как мы можем более конструктивно работать вместе для достижения более позитивных результатов", - сказал он.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.

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