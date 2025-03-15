Далия Ицик подчеркнула важность международного сотрудничества в сфере здравоохранения

БАКУ /Trend/ - Международное сотрудничество играет ключевую роль в решении глобальных вызовов в сфере здравоохранения, особенно в условиях пандемий, изменения климата.

Как сообщает Trend, об этом сказала президент Израиля в 2007 году, бывший спикер Кнессета, председатель организации Hadassah Medical Organization Далия Ицик в ходе панельной дискуссии на тему "Глобальное здравоохранение в кризисе: новые горизонты готовности и равенства" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Границы не могут остановить распространение вирусов, поэтому обмен опытом и знаниями между странами является крайне важным. Международное сотрудничество позволяет распространять медицинские технологии, исследования и инновации, что способствует укреплению глобального здравоохранения", - сказала она.

По ее словам, Израиль накопил значительный опыт в реагировании на чрезвычайные ситуации, что позволило системе здравоохранения страны оперативно адаптироваться к таким вызовам, как пандемия COVID-19.

"Наши медицинские команды обладают высокой квалификацией, и благодаря гибкости системы здравоохранения Израиль стал одной из первых стран, начавших массовую вакцинацию населения. Это стало возможным благодаря слаженной работе специалистов и эффективной организации медицинских служб", - подчеркнула Далия Ицик.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.