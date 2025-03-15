Экс-премьер Молдовы о необходимости привлечения частных инвестиций в сферу здравоохранения

БАКУ /Trend/ - Необходимо привлекать больше частных инвестиций в сферу здравоохранения.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал бывший премьер-министр Молдовы Кирилл Габурич в ходе панельной дискуссии на тему "Глобальное здравоохранение в кризисе: новые горизонты готовности и равенства" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Нам необходимо привлекать больше частных инвестиций в сферу здравоохранения. Ведь там, где задействован частный сектор, процессы идут быстрее. Тем не менее государственные институты должны оказывать поддержку частному сектору — будь то в вопросах лицензирования, снижения бюрократии или налоговых льгот. Мы должны работать вместе, чтобы найти решение", - сказал он.

Габурич также отметил, что необходимо увеличить инвестиции в здравоохранение. Однако за последние несколько лет инвестиции в эту сферу сократились.

"Одна из ключевых проблем — это иллюзия того, что мы живем или существуем в изоляции, что интересы отдельных наций отделены от общего благополучия мира. Подобный образ мышления ведет лишь к росту разделения и конкуренции. Дело не только в нехватке медицинских ресурсов. Мы прошли через COVID-19. Но смогли ли мы извлечь уроки? Будем ли мы действовать иначе, если нечто подобное произойдет снова? Готовы ли мы сделать так, чтобы логистика и инфраструктура справились с новым кризисом?" - сказал он.