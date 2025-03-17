Мнацаканян рассказал в бакинском суде о своем назначении "министром" сепаратистского режима (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде 17 марта обвиняемый Лёва Мнацаканян сказал, что в июне 2015 года его назначил т.н. "министром обороны" - "командующим армией" сепаратистского режима тогдашний президент Армении Серж Саргсян, сообщает Trend.

По словам обвиняемого, представление о его назначении на эту "должность" направил министр обороны Армении Сейран Оганян, а С.Саргсян его утвердил.

Л.Мнацаканян также сказал, С.Саргсян принял его в связи с назначением.

"Во время встречи он сказал мне, что это очень важная должность", - добавил обвиняемый.

Напомним, что в 2015 году, согласно "официальной информации", распространенной сепаратистским режимом, Леву Мнацаканяна "министром обороны" якобы назначил тогдашний "президент" режима Бако Саакян.

Отметим, что продолжается судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Армении, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

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