Состоялось специальное заседание Милли Меджлиса Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Состоялось специальное заседание Милли Меджлиса на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев - автор Конституции независимого Азербайджана".

Как сообщает в четверг Trend, cпециальное заседание прошло в рамках "Года Конституции и суверенитета".

Спикер парламента Сахиба Гафарова отметила, что современная история Азербайджана неразрывно связана с деятельностью великого лидера Гейдара Алиева, ставшей воплощением национального возрождения и устойчивого развития. Великий лидер вписал свое имя золотыми буквами в историю Азербайджана благодаря беспрецедентным заслугам перед народом и Родиной. Личность великого лидера Гейдара Алиева является символом мудрости, стойкости и преданности Родине для каждого азербайджанца. Его бессмертные идеи живут и будут жить в делах нынешнего и будущих поколений.

На пленарном заседании был показан документальный фильм "Первая национальная Конституция и суверенитет", автором идеи которого является председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Затем на заседании были заслушаны выступления. Среди выступивших первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов, заместители председателя Зияфет Аскеров, Муса Гасымлы, председатели комитетов Фазиль Мустафа, Сиявуш Новрузов, Муса Гулиев, Шахин Исмаилов, Таир Рзаев, Хиджран Гусейнова, Захид Орудж, Али Гусейнов, депутаты Пярвин Керимзаде, Бахруз Магеррамов, Ризван Набиев, Азер Бадамов, Нурлан Гасанов, Вугар Байрамов, Эльшан Мусаев, Турал Гянджалиев, Ильхам Мамедов, Таир Миркишили, Кямал Джафаров, Жаля Алиева.

Далее депутат Бахруз Магеррамов озвучил проект текста заявления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с "Годом Конституции и суверенитета".

Заявление было вынесено на голосование и принято.

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