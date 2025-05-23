В 2028 году саммит Европейского политического сообщества пройдет в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2028 году саммит Европейского политического сообщества пройдет в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты в соцсети Х.

Кошту поделился календарем саммита Европейского политического сообщества на ближайшие годы.

"После успешного саммита в Тиране он пройдет в октябре 2025 года в Копенгагене. ЕПС превратилось в необходимую платформу для панъевропейского политического диалога на уровне лидеров.

В 2026 году саммит пройдет в Ирландии, в 2027 году - в Швейцарии и Греции, а в 2028 году - в Азербайджане и Латвии", - говорится в публикации.

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