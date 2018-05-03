Минобразования Азербайджана об очередном диагностическом оценивании учителей

3 мая 2018 17:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В очередном диагностическом оценивании министерства образования Азербайджана, которое пройдет в мае, смогут участвовать учителя, работающие на основании бессрочного трудового договора, руководители по военной подготовке молодежи, директора, заместители директора, организаторы внешкольной и внеклассной работы, а также работающие на должностях госслужбы и методиста в местных органах управления образования, говорится в сообщении образовательного ведомства, распространенном в четверг.

В диагностическом оценивании возможно участие и лиц, показавших низкий результат на прежних экзаменах, ведущих преподавание по второй специальности, а также не прошедших ранее диагностическое оценивание.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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