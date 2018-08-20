Обнародованы адреса ярмарок по продаже рогатого скота на праздник Гурбан в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В связи с праздником Гурбан при поддержке министерства сельского хозяйства Азербайджана будет проведена ярмарка по продаже крупного и мелкого рогатого скота, говорится в понедельник в сообщении министерства.

Ярмарки будут организованы на участках, определенных Агентством пищевой безопасности. Ярмарки-продажи планируется организовать в 32 точках города Баку, а также в Гяндже, Нефтчале, Лянкяране, Шеки, Ширване, Губе, Агдаше, Шамахы, Гекчае, Исмаиллы.

На ярмарках, которые состоятся 21-23 августа, в целом, планируется выставить на продажу около 35 тысяч жертвенных животных. Из предусмотренного для продажи поголовья - 20 тысяч были привезены из соседних стран, преимущественно из Грузии.

Кроме этого, фермеры из регионов страны выставят на продажу, в общей сложности, 13 тысяч голов скота. В свою очередь, находящиеся в подчинении минсельхоза хозяйства выставят на продажу примерно 1000-1500 голов крупного и мелкого рогатого скота.

Отметим, что в пунктах по забою и продаже скота, определенных Агентством, в профилактических целях проводится дезинфекция.

Ярмарки будут действовать по нижеследующим адресам:

Баку

Наримановский район: улица Алияра Алиева, 26 (пункт по забою животного ОАО "Baki Taxil-2"); улица Алияра Алиева, 36а (рынок Кешля); пересечение улицы Тебриз с улицей Джейхуна Гаджибейли (автомобильная стоянка гостиницы "Карабах").

Сураханский район: рядом с торговым центром, расположенным по левую сторону дороги Говсан-Туркан; поселок Гарачухур, Ени Гюнешли, 5-ый массив.

Бинагадинский район: поселок Расулзаде (Бинагадинское шоссе); поселок Баладжары, дорога Ходжасан-Баладжары-Бинагадинская дорога ("Дёрдйол" ("Dördyol")); поселок Бинагади, массив Гюлюстан, 15-ый поворот (рядом с рынком животных); улица Джафара Хандана, 54, рядом с рестораном "Оазис" (павильон по продаже мяса).

Хатаинский район: Зыхская дорога (место под названием "Наргиля" ("Nargilə") и рядом со зданием №5)

Ясамальский район: жилой массив "Ени Ясамал", улица Дадаша Буньятзаде, 7; улица Хиябани, 10с, улица Шарифзаде 196, двор дворца счастья "Идеал" ("İdeal").

Низаминский район: пересечение улиц Мехти Аббасова и Али Велиева, пересечение улиц Микаила Алиева и Рустама Рустамова.

Сабаильский район: 20-й участок (Бадамдарское шоссе): рынок Баилово, улица Гульбалы Алиева.

Хазарский район: дорога Гала-Пираллахы, позади предприятия "Ламбир" ("Lambir").

Гарадагский район: поселок Локбатан (территория ООО "Meyveli").

Сабунчинский район: поселок Бакиханова, улица Фаталиева 72, рядом с дворцом счастья "Арзу"; поселок Сабунчу, городское шоссе шестой поворот, рядом с домом торжеств "Сабунчу"; поселок Рамана, городок Шуша, рядом с маркетом "Пятяк" ("Pətək"), поселок Забрат, ООО "Azmeat"; правая сторона шоссе Забрат-Кюрдаханы; правая сторона шоссе Забрат-Кюрдаханы, рядом с маркетом "Араз"; поселок Кюрдаханы, улица Хусу Гаджиева 6; поселок Маштага, рядом с маркетом "Kanal"; поселок Бильгях, улица Азербайджан гадыны; поселок Нардаран, улица Ахундзаде 107; поселок Бакиханов, улица Халилбека Хасмамедова 24, рядом с бывшим маркетом "Сархан" ("Sərhan").

Регионы

город Гянджа: поселок "Ени Гянджа", рядом со школой №2.

Нефтчалинский район: Нефтчалинский рынок, улица Мухаммеда Асадова; поселок Хили; поселок Банкя; поселок Гасанабад.

Шамахинский район: рядом со стадионом города Шамахы.

Гекчайский район: рынок по продаже животных, действующий на территории района.

Исмаиллинский район: "Яшыл маркет" ("Yaşıl market")

город Лянкяран: на 200-м километре магистральной дороги Баку-Астара, напротив села Шилавар.

Агдашский район: село Зейнаддин, рынок скота

Губинский район: проспект Гейдара Алиева, на территории "Мясного рынка".

Ширванский район: дворы школ №18 и №16.

город Шеки: рынок по продаже животных под названием "Чолйолу" ("Çölyolu")

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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