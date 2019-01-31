Компания Prime Education предлагает обучение за рубежом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обучение зарубежом становится все более популярным у нас в стране. Каждый год сотни молодых людей поступают в ведущие университеты мира, чтобы получить лучшее образование и построить карьеру.

Сегодня мы встретились с менеджером по обучению зарубежом компании Prime Education Гюнай Мустафаевой, которая ответила на ряд вопросов, интересующих наших студентов.

Скажите, пожалуйста, университеты в каких странах чаще всего выбирают азербайджанские студенты?

Чаще всего к нам обращаются по поводу обучения в Великобритании, Швейцарии, Турции и Чехии. В последнее время мы также получаем запросы об обучении в Испании, Германии и Недерландах.

Каковы основные требования для поступления в иностранные вузы?

В каждой стране свои требования к иностранным студентам. Более того, требования могут быть различны и среди университетов одной и той же страны. Это зависит от многих факторов: государственный ли университет или частный, входит ли он в ТОП ведущих университетов мира или страны и так далее. Но, конечно, есть общий список документов, которые должен предоставить каждый желающий учиться зарубежом. Это – сертификат о знании языка, аттестат или диплом и паспорт, также часто требуется мотивационное письмо.

Оказываете ли вы поддержку в подготовке всех необходимых документов?

Да, конечно. Мы помогаем нашим студентам со сбором всех необходимых документов, написанием мотивационного письма, заполнением заявок и получением визы.

Можно спросить, сколько стоят такие услуги?

Конечно, можно. Мы не взимаем оплату со студента. Все наши услуги бесплатны. Мы являемся партнерами ведущих университетов и колледжей в Азербайджане и оказываем студентам полную поддержку как для поступления в эти университеты, так и после поступления, с поиском стажирововок и работы.

С какими трудностями сталкиваются студенты, желающие продолжить учебу зарубежом?

Я бы назвала несколько факторов. Во-первых, это сам процесс поступления, сбора всех необходимых документов и получение визы. Со всем этим, мы, конечно же, помогаем нашим студентам.

Во-вторых, это адаптация на новом месте, поиск жилья, если в университете нет кампуса, поиск стажировок и т.д. В этом вопросе мы также поддерживаем наших студентов с помощью наших партнеров во многих странах.

В-третьих я бы назвала фактор, который останавливает многих молодых людей – финансы. Обучение зарубежом доступно не для всех. Ведь студент должен оплачивать свое обучение, проживание, питание и другие расходы. К счастью, есть международные организации, которые выделяют таким студентам «учебный кредит», вернуть который они должны после того, как окончат университет и найдут работу. В этом мы также консультируем и помогаем нашим студентам с подготовкой всех необходимых для получения кредита документов.

И на последок, что бы Вы посоветовали молодым людям, которые хотят учиться зарубежом?

Трудиться и не сдаваться. Ничто не дается нам легко, но результат того стоит. Диплом, а главное знания и навыки, приобретенные в ведущих университетах, могут открыть для вас многие двери. Поэтому ставьте цели и идите к ним, а если вам понадобиться помощь, то сотрудники Prime Education всегда готовы Вам ее оказать.

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