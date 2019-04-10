Семьи поэтов Мусы Ягуба и Вагифа Баятлы не в курсе обращений поэтов и писателей

10 апреля 2019 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Семьи азербайджанских поэтов Мусы Ягуба и Вагифа Баятлы сообщили, что не знают об обращениях группы поэтов и писателей по поводу состояния их здоровья.

Об этом в среду сообщили Trend сын поэта Мусы Ягуба Шахрияр Ягубов и жена Вагифа Баятлы Тамам Баятлы.

Сын Мусы Ягуба сказал, что здоровье отца находится в центре внимания Фонда Гейдара Алиева.

Что касается вопроса, связанного с лечением Вагифа Баятлы, его жена сказала Trend, что по этому поводу никто никуда не обращался.

"Мы также не в курсе каких-либо обращений от имени писателей", - добавила Тамам Баятлы.

Баятлы сказала, что поэт недавно был прооперирован и скоро отправится на лечение в Турцию.

Отметим, что в некоторых СМИ была распространена информация о том, что поэты и писатели обратились к Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой с просьбой оказать поддержку в решении проблем со здоровьем Мусы Ягуба и Вагифа Баятлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ОПЕК: Объем производства жидких углеводородов в Азербайджане незначительно увеличился
Энергетика 18:45
Состоялся астрономический фестиваль, посвященный 100-летию БГУ (ФОТО)
Общество 18:08
Расим Мусабеков: Для нейтрализации внешних угроз на Каспии необходимо сотрудничество, выходящее за пределы прикаспийских стран
Политика 17:36
Азербайджан сократил среднесуточную добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+
Энергетика 16:58
Экспорт лесного ореха из Азербайджана может вырасти
Бизнес 16:40
В Азербайджане числится свыше 1,6 тысячи больных гемофилией
Общество 16:29
Лента новостей
Трамп поздравил Нетаньяху с победой на выборах
Израиль 18:54
ОПЕК: Объем производства жидких углеводородов в Азербайджане незначительно увеличился
Энергетика 18:45
Ким Чен Ын обещал Трампу провести денуклеаризацию - Помпео
США 18:27
Ильгар Велизаде: От правильной оценки экспертов зависит понимание взаимозависимости региональных игроков
Политика 18:16
Состоялся астрономический фестиваль, посвященный 100-летию БГУ (ФОТО)
Общество 18:08
Любовь без границ! Победитель "Евровидения" в горах Хызы и Каспийском море (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 18:06
Эрдоган заявил о сохраняющемся присутствии сторонников FETO в госучреждениях
Турция 18:06
В Албании из самолета Austrian Airlines похитили десять миллионов евро
В мире 17:57
10-миллионный житель Азербайджана получил свидетельство о рождении (ФОТО)
Политика 17:56