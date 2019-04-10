Семьи поэтов Мусы Ягуба и Вагифа Баятлы не в курсе обращений поэтов и писателей

БАКУ /Trend/ - Семьи азербайджанских поэтов Мусы Ягуба и Вагифа Баятлы сообщили, что не знают об обращениях группы поэтов и писателей по поводу состояния их здоровья.

Об этом в среду сообщили Trend сын поэта Мусы Ягуба Шахрияр Ягубов и жена Вагифа Баятлы Тамам Баятлы.

Сын Мусы Ягуба сказал, что здоровье отца находится в центре внимания Фонда Гейдара Алиева.

Что касается вопроса, связанного с лечением Вагифа Баятлы, его жена сказала Trend, что по этому поводу никто никуда не обращался.

"Мы также не в курсе каких-либо обращений от имени писателей", - добавила Тамам Баятлы.

Баятлы сказала, что поэт недавно был прооперирован и скоро отправится на лечение в Турцию.

Отметим, что в некоторых СМИ была распространена информация о том, что поэты и писатели обратились к Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой с просьбой оказать поддержку в решении проблем со здоровьем Мусы Ягуба и Вагифа Баятлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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