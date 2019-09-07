В Азербайджане увеличилось число возглавляемых женщинами учреждений

7 сентября 2019 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В связи с защитой прав женщин в Азербайджане создана сильная законодательная база. Эти документы гарантируют равное представительство мужчин и женщин в управлении государством, устранение любой формы дискриминации.

Как передает в субботу Trend, об этом сообщила председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Садагат Гахраманова во время выступления на пятом заседании молодежного крыла и шестом – женского крыла Международной конференции азиатских политических партий İCAPP (İnternational Conference of Asian Political Parties), проведенном в Баку.

Председатель комитета отметила, что женщины активно участвуют в экономическом, социальном и политическом развитии страны, повышении уровня жизни населения, сокращения бедности, достижении устойчивого экономического развития, обеспечении гендерного равенства во всех сферах.

Гахраманова отметила, что с каждым годом растет число женщин, работающих в правоохранительных органах, в сфере науки, образования, культуры, спорта и других. Председатель Госкомитета подчеркнула, что за последние годы в Азербайджане наблюдается рост числа учреждений, возглавляемых женщинами. В настоящее доля женщин-предпринимателей в стране составляет 30 процентов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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