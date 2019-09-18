Мария Стадник стала двукратной чемпионкой мира по борьбе

БАКУ /Trend/ - На четвертый день соревнований в рамках Чемпионата мира по борьбе, проходящему в столице Казахстана – Нур-Султане, стартовали встречи по женской борьбе в весовых категориях 50, 53, 55 и 72 килограмм, сообщает в среду Trend.

В классификационном туре азербайджанская женщина-борец Мария Стадник одержала победу над спортсменкой из Нигерии.

В следующей встрече лидер азербайджанской сборной оказалась сильнее представительницы Индии. В 1/4 финала победила россиянку, сумев пробиться в полуфинал, и став единственной, получившей лицензию на летние Олимпийские игры Токио-2020.

Выйдя в полуфинале победителем из напряженной борьбы с китайской соперницей, Мария в пятый раз вышла в финал Чемпионата мира. В решающей встрече Стадник за полминуты одержала победу над румынкой.

История повторилась, и Мария через 10 лет реализовала свою мечту во второй раз стать чемпионкой мира.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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