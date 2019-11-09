В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)

9 ноября 2019 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По случаю 9 ноября - Дня Государственного флага, в Абшеронском национальном парке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни".

Как сообщает в субботу Trend, к марафону, проведенному под лозунгом «Присоединяйся и ты, приглашай своих друзей вести здоровый образ жизни в здоровой окружающей среде!», присоединились и представители ОАО Аграрная заготовка и снабжение.

Пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова сообщила, что к марафону присоединились около 70 участников и они преодолели расстояние в шесть километров.

«Целью проведения марафона является не только развитие экотуризма в национальных парках, но и призвать людей к поддержке мер по оздоровлению окружающей среды, сформировать традицию проведения таких мероприятий в национальных парках и пропаганда здорового образа жизни. Занявшие первые три места будут награждены Абшеронским национальным парком подарками. Кроме этого, всем присоединившимся к марафону участникам будет выдано приглашение для одноразового посещения Абшеронского национального парка, вместе с близкими, до первого мая», - сказала Ирада Ибрагимова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
  • В Абшеронском нацпарке проведен марафон "Во имя здоровой окружающей среды, здоровой жизни" (ФОТО)
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