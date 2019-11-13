Сахиль Бабаев о правилах получения страховки от безработицы в Азербайджане

13 ноября 2019 20:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Чтобы получать страховку от безработицы гражданин должен уйти с работы не по своему решению - это общий принцип страхования.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он сообщил, что если гражданин лишился работы из-за сокращения штатов или по другой причине, не зависящих от него, то он сможет получать страховку от безработицы, зарегистрировавшись в соответствующем органе занятости.

По его словам, лицу, которому лишился работы, назначается страховка в течение шести месяцев.

«Этот период может быть продлен еще на три месяца. Средний размер страховых выплат превышает 300 манатов. Основная проблема заключается в том, что во многих случаях лицо освобождается от должности по собственному заявлению или не регистрируется в центрах занятости для получения статуса безработного. Сегодня в центрах занятости зарегистрирована всего 201 тысяча человек, из них только 70 тысяч – в статусе безработного. Остальные находятся в категории "соискателя", - сказал Сахиль Бабаев.

Он добавил, что изменения относительно страхования от безработицы будут представлены парламенту в последующие годы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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