БАКУ /Trend/ - Полиция Азербайджана осуществляет свою деятельность на выборах в рамках закона. Как передает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М.Панахов сообщил, что со стороны внутренних и внешних органов с 2000 года по настоящее время, в деятельности азербайджанской полиции на выборах не выявлялись недостатки: "Мы провели региональные мероприятия в связи с деятельностью полиции в день голосования. Готовим памятную книжку. Отрадно, что проведенные нами мероприятия с полицией дали положительные результаты."

Отметим, что завтра в Азербайджане состоятся муниципальные выборы. В общей сложности 15 156 членов будут избраны по 1606 муниципалитетам. Муниципальные выборы пройдут на 5049 избирательных участках. Голосование начнется в 08:00 утра и завершится в 19:00 вечера.

Общее число избирателей, включенных в список избирателей, составило 4 972 356 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.