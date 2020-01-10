Разработана новая карта почв Азербайджана

БАКУ/Trend/ - В соответствии с передовой международной практикой впервые на основе географической информационной системы разработана карта почв Азербайджана в масштабе 1:100 000.

Об этом в пятницу сказал Trend директор Института почвоведения и агрохимии Академии наук Азербайджана Аловсат Гулиев.

По его словам, в ходе разработки карты были учтено нынешнее состояние всех топографические элементы (рельеф, гидрография, населенные пункты, дорожая инфраструктура, границы и другие объекты). Систематизированы все почвенные таксономические единицы, входящие в ландшафтную зону. Также в виде атрибутивной информации в формате метаданных собраны все показатели плодородности почв и внешних факторов по 27 параметрам, отражающим экологическую ситуацию.

Гулиев добавил, что карта почв Азербайджана, составленная на электронной платформе, имеет исключительное значение с точки зрения исследования, охраны и использования земельных ресурсов республики.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)