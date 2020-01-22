Завтра в Баку будет ветрено

22 января 2020 13:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, сильный юго-западный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью - 0-3, днем - 7-12 градусов тепла, в Баку ночью - 1-3, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 до 753 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра днем преимущественно без осадков, на горных территориях ожидается снег. Ночью и утром туман, порывистый юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 2-7 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра утром в Баку туман, осадков не ожидается
Общество 21 января 13:15
Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла
Общество 20 января 13:22
В воскресенье в Баку будет дождливо
Общество 18 января 14:03
Завтра в Баку сильный северо-западный ветер
Общество 17 января 14:06
Завтра в Баку будет до 10 градусов тепла
Общество 16 января 14:08
Завтра в Баку будет дождливая погода
Общество 15 января 13:26
Лента новостей
Тахир Будагов: Все, оставшиеся вне процесса переписи, уже включены в списки
Общество 14:15
Мазахир Панахов: В случае нежелательных инцидентов ЦИК немедленно принимает меры и устраняет проблемы
Политика 14:13
Александр Охрименко: Азербайджан станет мостом между Европой и Азией
Политика 14:08
В Азербайджане впервые обнаружена уникальная для Кавказа разновидность клевера
Общество 14:06
Делегация ПАСЕ находится с визитом в Азербайджане
Политика 14:01
Венгрия заинтересована в закупке туркменского газа
Энергетика 13:44
В НГДУ им. Н.Нариманова обсудили итоги минувшего года (ФОТО)
Энергетика 13:39
В Грузии выдано значительное количество лицензий на добычу полезных ископаемых
Бизнес 13:31
Азербайджан и Нидерланды подписали меморандум о сотрудничестве в области статистики
Экономика 13:26