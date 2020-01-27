Малейка Аббасзаде обратилась к госслужащим в связи с конкурсом "Восхождение"

27 января 2020 18:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Регистрация для участия в конкурсе "Восхождение", учрежденного распоряжением Президента Ильхама Алиева, будет продолжаться до второго февраля.

Как сообщает в понедельник Trend, член Организационного комитета конкурса "Восхождение", председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде обратилась к государственным служащим, проявившим лидерские качества.

"Конкурс "Восхождение" - это новшество в деле отбора потенциальных руководителей в сфере управления в Азербайджане. Каждый может использовать эту возможность. Потому что "Восхождение" - эта шанс для каждого человека, начиная с работника государственных структур до трудящихся в частном секторе, даже для тех, кто занимается научными исследованиями в вузах. В частности, обращаюсь к нашим девушкам, молодым женщинам. Присоединяйтесь к "Восхождению"!

В то же время, обращаюсь к лицам, которые успешно сдали экзамены по приему на государственную службу и получили сертификат - этот конкурс также же и для Вас. Опыт, приобретенный в ходе экзаменов по приему на государственную службу, может сослужить вам службу и на конкурсе "Восхождение".

Этот конкурс - уникальная возможность для карьерного роста. Не упускайте ее. Каждый этап конкурса создаст новые возможности для развития карьеры. Полуфиналисты, успешно прошедшие отбор, смогут встретиться с профессионалами, финалисты получат планы индивидуального развития, а победители смогут работать вместе с руководителями-управленцами.

Примкните к "Восхождению", пусть "Восхождение" начнется с вас!", - сказала Малейка Аббасзаде.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сахиль Бабаев призвал молодежь к участию в конкурсе "Восхождение" (ВИДЕО)
Общество 24 января 17:23
Джейхун Байрамов обратился к молодежи в связи с конкурсом "Восхождение" (ВИДЕО)
Общество 23 января 16:03
Азад Рагимов обратился к молодежи в связи с конкурсом "Восхождение" (ВИДЕО)
Общество 22 января 17:00
Автобусы выездной регистрации на конкурс "Восхождение" отправились в регионы Азербайджана (ФОТО)
Общество 21 января 20:15
В связи с деятельностью ГЭЦ создано до 60 тысяч временных рабочих мест
Общество 29 декабря 2019 19:08
Малейка Аббасзаде: Для желающих участвовать в конкурсе “Восхождение” будет проведен тестовый экзамен
Общество 27 декабря 2019 13:43
Лента новостей
Непроцентные доходы PAŞA Bank увеличились в несколько раз
Финансы 18:04
Турецкие власти заявили, что людей под завалами больше нет
Турция 18:02
Как будут модернизировать КПП на границе Казахстана и России?
Транспорт 18:01
Epsilon развивает систему газоснабжения Узбекистана
Энергетика 17:54
Вырос капитал ведущего азербайджанского банка
Финансы 17:51
Эксперты Baku Network обсудили итоги развития Азербайджана и экономическую ситуацию в Армении в 2019 году (ВИДЕО)
Политика 17:48
Некоторые политические партии Азербайджана не выполнили обращение ЦИК
Политика 17:48
Туркменистан и США обсудили сотрудничество в области безопасности
Бизнес 17:43
ЦИК Азербайджана об аккредитованных на предстоящие выборы международных и местных наблюдателях
Политика 17:43