Малейка Аббасзаде обратилась к госслужащим в связи с конкурсом "Восхождение"

БАКУ /Trend/ - Регистрация для участия в конкурсе "Восхождение", учрежденного распоряжением Президента Ильхама Алиева, будет продолжаться до второго февраля.

Как сообщает в понедельник Trend, член Организационного комитета конкурса "Восхождение", председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде обратилась к государственным служащим, проявившим лидерские качества.

"Конкурс "Восхождение" - это новшество в деле отбора потенциальных руководителей в сфере управления в Азербайджане. Каждый может использовать эту возможность. Потому что "Восхождение" - эта шанс для каждого человека, начиная с работника государственных структур до трудящихся в частном секторе, даже для тех, кто занимается научными исследованиями в вузах. В частности, обращаюсь к нашим девушкам, молодым женщинам. Присоединяйтесь к "Восхождению"!

В то же время, обращаюсь к лицам, которые успешно сдали экзамены по приему на государственную службу и получили сертификат - этот конкурс также же и для Вас. Опыт, приобретенный в ходе экзаменов по приему на государственную службу, может сослужить вам службу и на конкурсе "Восхождение".

Этот конкурс - уникальная возможность для карьерного роста. Не упускайте ее. Каждый этап конкурса создаст новые возможности для развития карьеры. Полуфиналисты, успешно прошедшие отбор, смогут встретиться с профессионалами, финалисты получат планы индивидуального развития, а победители смогут работать вместе с руководителями-управленцами.

Примкните к "Восхождению", пусть "Восхождение" начнется с вас!", - сказала Малейка Аббасзаде.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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