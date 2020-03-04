Как влияет наличие детей на продолжительность браков в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние три года в Азербайджане увеличилось число расторгнутых браков на основании аргументации сторон об отсутствие у них детей.

Как сообщили в среду Trend в министерстве юстиции, в 2019 году из-за отсутствия детей были расторгнуты 724 брака.

В 2018 году данный показатель был равным 785, а в 2017 году - 588.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)