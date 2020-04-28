Высота волн на Каспии достигла 2,8 метра
БАКУ /Trend/ - По информации на 21:00 28 апреля в Дашкесане, Гедабеке, Гекгёле, Гяндже, Шамкире, Хачмазе, Губе, Гусаре, Халтане, Лерике, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах), Хыналыге, Шабране, Набране прошли дожди, в Шахдаге и Грызе выпал снег, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Северо-западный ветер временами усиливался до 27 м/с в Тартаре, до 26 м/с в Нафталане, до 20 м/с в Гяндже, Нефтчале, до 19 м/с в Маштаге, до 18 м/с в Забрате, до 17 м/с на Нефтяных Камнях. Согласно информации, полученной со станции на Нефтяных Камнях, высота волны составила 2,8 метра.
Сильный дождь и град наблюдались в Гирдиманчае (Исмаиллы). Количество осадков составило 20 мм, а диаметр града - 2 мм.
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