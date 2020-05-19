БАКУ/Trend/ - В Азербайджане лица, не вернувшие добровольно избыточную часть адресной соцпомощи, предстанут перед судом.

Вопрос об этом отражен в поправке в закон «Об адресной государственной социальной помощи», который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает во вторник Trend.

Согласно этой поправке, в случае выплаты лишних средств из-за неполного или неверного предоставления информации со стороны семьи во время назначения социальной помощи, либо непредоставления информации об изменениях в доходах семьи во время назначения соцпомощи (за исключением указанного в п.10.3 закона) семья, получившая ее, должна добровольно вернуть в соответствующий орган исполнительной власти избыточную часть этой помощи. В случае отказа спор об этом будет рассматриваться в судебном порядке.

Если член малообеспеченной семьи в соответствии с законом «О занятости» будет привлечен к самозанятости, то право на получение социальной помощи этой семьи будет ограничено на время действия договора о предоставлении ему активов по выбранным направлениям самозанятости.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)