Ибрагим Мамедов: Проведение свадебных церемоний пока что невозможно

БАКУ /Trend/ - С расширением масштаба послаблений растет и число инфицированных. Поэтому проведение свадебных церемоний пока что невозможно.

Об этом сегодня на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, передает в пятницу Trend.

По его словам, если бы число инфицированных не росло, то в связи с этим могло бы быть принято положительное решение.

"Сегодня выявлено 230 случаев инфицирования. Поэтому разрешить проведение свадебных церемоний рискованно. Если число выявленных случаев заражения уменьшится, то этот вопрос может быть рассмотрен", - добавил Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)