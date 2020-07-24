Азербайджанские туроператоры получили возможность продавать авиабилеты на рейсы в Стамбул
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские туроператоры получили возможность продавать авиабилеты на рейсы Баку-Стамбул-Баку, сообщили в пятницу Trend в Ассоциации туристических агентств Азербайджана.
С 23 июля авиакомпания Türk Hava Yolları разрешила свободную продажу авиабилетов на рейсы Баку-Стамбул-Баку.
"Туроператоры получили возможность продавать билеты в обычном порядке. Ассоциация высоко оценивает этот шаг, предпринятый в поддержку туристическим компаниям, чтобы они могли преодолеть тяжелую ситуацию, с которой столкнулись в связи с пандемией коронавируса и выражает глубокую признательность авиакомпании Türk Hava Yolları", - отметили в ассоциации.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)
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