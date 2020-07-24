Азербайджанские туроператоры получили возможность продавать авиабилеты на рейсы в Стамбул

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские туроператоры получили возможность продавать авиабилеты на рейсы Баку-Стамбул-Баку, сообщили в пятницу Trend в Ассоциации туристических агентств Азербайджана.

С 23 июля авиакомпания Türk Hava Yolları разрешила свободную продажу авиабилетов на рейсы Баку-Стамбул-Баку.

"Туроператоры получили возможность продавать билеты в обычном порядке. Ассоциация высоко оценивает этот шаг, предпринятый в поддержку туристическим компаниям, чтобы они могли преодолеть тяжелую ситуацию, с которой столкнулись в связи с пандемией коронавируса и выражает глубокую признательность авиакомпании Türk Hava Yolları", - отметили в ассоциации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)