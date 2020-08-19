В Азербайджане выявлено более 100 нарушений карантинных правил предпринимателями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нарушения правил карантина выявлено в 102 объектах предпринимательства.

Об этом журналистам сказал сотрудник Государственной налоговой службы при министерстве экономики Араз Керимов, передает в среду Trend.

По его словам, контроль соблюдения правил карантинного режима в деятельности предпринимателей осуществляется в усиленном режиме.

"Создана рабочая группа в составе более чем 50 сотрудников Государственной налоговой службы и других ведомств. Группа проводит рейды по контролю соблюдения карантинного режима предпринимателями.

Анализ результатов вчерашних рейдов показал, что некоторые предприниматели еще не полностью ознакомились с правилами карантинного режима. Вчера были проведены наблюдения в более чем 1600 хозяйственных объектах и выявлено 102 нарушения", - сказал Араз Керимов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)