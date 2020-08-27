Минобразования Азербайджана о ношении масок учениками в школах
БАКУ /Trend/ - Вопрос ношения масок учащимися будет регулироваться родителями.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции министерства образования Азербайджана сказал советник министра Рустам Агаев, передает в четверг Trend. По его словам, мировая практика показывает, что соотношение инфицированных детей к общему числу зараженных крайне мало.
"Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, ношение масок детьми до 12 лет будет регулироваться родителями. Поэтому в период возобновления обучения в школах решение о ношении маски ребенком будет оставлено на усмотрение родителей. Министерство только даст свои рекомендации", - подчеркнул Рустам Агаев.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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