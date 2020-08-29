Объявлены результаты вчерашнего экзамена по азербайджанскому языку

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел 27 августа 2020 года второй тестовый экзамен по предмету “азербайджанский язык” для абитуриентов, подавших документы в вузы и колледжи, но не участвовавших, либо получивших неудовлетворительную оценку на первом экзамене, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Результаты экзамена размещены на интернет-сайте ГЭЦ. Абитуриенты, используя имя пользователя и пароль "личного кабинета", могут ознакомиться с результатами.

Участники экзамена могут ознакомиться на сайте ГЭЦ с результатами экзамена и графическим изображением “карты ответов”. Также можно ознакомиться с результатами, отправив посредством мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar СМС-сообщение с “рабочим номером” на номер 7727.

Как сообщили в ГЭЦ, 156 из 1526 абитуриентов на экзамен не явились.

Из 1370 абитуриентов, принявших участие в экзамене, 507 получили “удовлетворительную” оценку.

Отметим, что абитуриенты, правильно ответившие на 15 и более ответов, допускаются к конкурсу для поступления в вузы и колледжи.

(Текст: Кямаля Сеидова)