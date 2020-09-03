В Азербайджане начался прием апелляционных заявлений в связи со вступительными экзаменами по I и IV группам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался прием заявлений в электронной форме в связи с итогами вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей, проведенных 20 и 21 августа.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), прием заявлений для обращения в апелляционную комиссию продлится до пятого сентября.

До того, как подать заявление, следует ознакомиться со своими результатами, графическим изображением бланка ответов, критериями оценки каждого открытого задания на сайте ГЭЦ.

"Опыт показывает, что около 30% поступающих вообще не ответили на вопросы или обратились в комиссию без сопоставления своих результатов. Такие обращения рассматриваться не будут. Желающие обратиться в апелляционную комиссию могут зарегистрироваться 3-5 сентября, заполнив электронную форму заявки на сайте apelyasiya.dim.gov.az. Те, кто не зарегистрируется в течение этого периода, позже не смогут подать апелляцию", - сказали в ГЭЦ.

Участие ученика (абитуриента) в обсуждении его обращения является обязательным. Вместе с абитуриентом в обсуждении может участвовать один из родителей. Рассмотрение апелляционного обращения одного человека может длиться не более 15 минут.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)