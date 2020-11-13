Ответное письмо генпрокурора Аргентины по вопросу терроризма в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев 4 октября 2020 года направил Генеральному прокурору Аргентины Касалу Эдуардо Эзегиэлю официальное письмо, в котором проинформировал его о привлечении большого числа иностранных наемников в боевые операции против Азербайджана и совершении терактов против мирного населения со стороны армянских вооруженных сил, а также о том, что террористическая деятельность финансируется военно-политическим руководством Армении и армянскими диаспорами многих стран, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В ответном письме Генпрокурора Аргентины от 29 октября 2020 года было отмечено, что борьба с терроризмом и его финансированием - одно из приоритетных вопросов Аргентины, и для её усиления в этой сфере, в составе Генеральной прокуратуры, создана специализированная группа - Секретариат всестороннего анализа терроризма (SAİT).

Генпрокурор Аргентины отметил, что вопрос борьбы с терроризмом и его финансированием находится под постоянным контролем, выразил уверенность в том, что генпрокуратура Аргентины и впредь будет успешно развивать отношения тесного сотрудничества и дружественные отношения с соответствующими органами в Азербайджане по всем направлениям деятельности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)