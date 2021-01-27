Учебная нагрузка учителей не увеличится - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Учебная нагрузка учителей на период возобновления учебного процесса в школах не увеличится.

Об этом на сегодняшнем вебинаре сказала завотделом по общему образованию министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу, сообщает в среду Trend.

По ее словам, учебная нагрузка будет разделена между двумя группами: "При этом может возникнуть вопрос о том, что тогда сокращаются учебные часы учащихся. Считаем, что оставшиеся часы можно компенсировать телеуроками".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)