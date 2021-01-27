Минобразования Азербайджана о мерах в случае заражения коронавирусом в школах

БАКУ /Trend/ - Если после частичного возобновления занятий в школах с 1 февраля в каком-либо классе будет зафиксировано заражение коронавирусом, то класс перейдет на дистанционную форму обучения.

Об этом на сегодняшнем вебинаре сказала завотделом по общему образованию министерства образования Азербайджана Вафа Ягублу, сообщает в среду Trend.

В целом же масштаб мер, которые будут предприняты, зависит от масштаба заражения, и в связи с этим есть нормативы, сказала она.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)