Женщина, сыновья которой якобы пропали в период Отечественной войны, вообще не имеет детей - Совет печати

БАКУ /Trend/ - Совет печати распространил заявление в связи с публикацией в ряде средств массовой информации, а также в социальных сетях видеокадров женщины по имени Рена Кязымова, утверждающей, что двое ее сыновей – Валид и Азер Кязымовы пропали без вести в ходе Отечественной войны. На этих кадрах женщина плачет, отмечая, что не может получить известий о своих детях и просит о помощи.

Как сообщили Trend в Совете, в результате расследования выяснилось, что у проживающей в поселке Говсан Сураханского района жительницы Лянкяранского района Р.Казымовой вообще нет детей. Лица по имени Валид и Азер Кязымовы не были призваны на военную службу местной структурой государственной службы по мобилизации и призыву. Кроме того, эти имена не значатся в списке Министерства обороны Азербайджанской Республики в связи с пропавшими без вести.

Совет прессы призывает СМИ, пользователей соцсетей, а также журналистов, отличающихся активностью в социальной сети, чутко относиться к темам, связанным с Отечественной войной, шехидами и пропавшими без вести. К сожалению, мы не смогли увидеть эту чуткость в отношении указанного вопроса.

Игнорирование состояния, в которое впал психически больной человек, и последовавшее в сложившейся ситуации заблуждение создали в обществе эффект напряженности. В то же время нагнетание напряженности является недопустимым действием для профессиональных СМИ. Следует иметь в виду, что непрофессионализм в отношении такого вопроса, как Отечественная война, имеющего для азербайджанского общества достаточно чувствительное значение, может вызвать ажиотаж в обществе и бросить тень на победу в 44-дневной войне. СМИ должны подходить к теме, думая об этом в первую очередь.

Следует также учитывать, что Азербайджанское государство с большим вниманием относится к семьям шехидов, их проблемам, проводит последовательную работу по поиску пропавших без вести лиц. В такой ситуации журналистская деятельность не должна наносить ущерб отношениям государство-гражданин, нарушать атмосферу доверия, использовать методы и средства, превышающие нормы морали, противоречащие общечеловеческим ценностям, а также не должна носить манипулятивный характер. Произошедшее же показывает, что ряд наших журналистов не следовал этим принципам. В таком случае говорить о приверженности профессиональным ценностям бессмысленно.

Совет прессы Азербайджана еще раз призывает представителей средств массовой информации и независимых журналистов проявить профессионализм, чуткость по отношению к темам, связанным с Отечественной войной, проверять информационную ценность распространяемых мнений, рассмотреть степень их реальности и внести соответствующие уточнения.

(Редактор: Наталья Кочнева)