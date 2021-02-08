В Азербайджане свыше 30 тыс. учеников примут участие в предметных олимпиадах

БАКУ /Trend/ - В рамках Республиканских предметных олимпиад с участием учащихся IX, X и XI классов, а также особо одаренных учащихся VIII классов, больше всего учеников примет участие в олимпиадах по таким предметам, как Азербайджанский язык и литература, математика, а меньше всего – в олимпиадах по физике и информатике.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве образования, 10-12 февраля состоится первый районный (городской) тур республиканских предметных олимпиад на 2020-2021 учебный год.

Олимпиады по разным предметам планируется организовать в разные дни. Такое решение принято для минимизации плотности студентов в соответствии с текущими условиями пандемии.

Таким образом, олимпиады по математике и химии состоятся 10 февраля, по информатике, биологии, географии, физике – 11 февраля, по азербайджанскому языку, литературе и истории – 12 февраля.

Олимпиады пройдут в 80 различных центрах во всех районах и городах страны. Для участия в республиканских предметных олимпиадах зарегистрировалось более 30 000 школьников. Задания будут представлены на азербайджанском и русском языках в зависимости от сектора.

В министерстве отметили, что целью олимпиад является выявление талантливых и отличающихся своим трудолюбием учеников, оценка знаний и умений учащихся, повышение их интереса к углубленному изучению предметов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)