Завтра в Баку будет до 12 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер. Утром местами слабый туман, небольшая морось, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
На Абшеронском полуострове ночью прогнозируются 4-6, днем - 9-12, в Баку ночью 4-6, днем - 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 764 до 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55%.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами туман, умеренный западный ветер.
Ночью - 3-6, днем - 13-18, в горах ночью - 0-5 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова)