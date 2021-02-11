Фонд “YAŞAT” отправил на лечение в Турцию тяжелораненых участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд «YAŞAT» сегодня утром отправил на лечение в Турцию получивших тяжелые ранения в Отечественной войне Исаева Валеха Мехрадж оглу, Гамидова Магеррама Алиашраф оглу и Расулова Эльшада Алмурад оглу, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Фонд.

Как отмечается, дальнейший процесс лечения и реабилитации участников войны будет продолжен в Турции. Фонд «YAŞAT» будет контролировать их лечение до полного его завершения.

Фондом будет обеспечиваться на основании заключения врачей процесс отправки на лечение за рубеж тяжелораненых участников войны. Кроме того, Фонд предпринимает соответствующие меры по приглашению в Азербайджан турецких и израильских врачей для проведения обследования, лечения и операций участникам войны.

Для дальнейшего упрощения процесса обращения в Фонд, обеспечения прозрачности путем подачи регулярных отчетов функционирует портал yashat.gov.az.

Ссылка для ознакомления с отчетностью Фонда: https://yashat.gov.az/report/tableau

Также функционирует call-center Фонда - 8110.

(Текст: Кямаля Сеидова)