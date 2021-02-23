В связи с ожидаемой непогодой усилены меры безопасности судов - госагентство Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Государственное морское агентство при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана предупреждает в связи с ожидаемым изменением погодных условий в акватории Каспийского моря, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство.

Согласно прогнозам синоптиков, к вечеру в Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра достигнет 18-23, временами 25-30 м/сек, 24 февраля в отдельных местах полуострова - 32-35 м/сек, возможна метель, температура воздуха понизится на 5-10 градусов. Высота волн на море может достигать 2-4, а временами 5,5-7,5 метра.

Владельцы судов, портовые капитаны, инспекторы по контролю портов проинструктированы в связи с ожидаемой непогодой и о мерах по усилению службы. Суда в акватории отшвартованы в безопасное место, сообщает Агентство.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)