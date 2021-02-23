В Азербайджане с 1 июля повышается пенсионный возраст для женщин

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с первого июля повышается пенсионный возраст для женщин.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал завотделом по пенсионной политике и контролю за индивидуальным учетом министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Эльнур Аббасов.

По его словам, с 2017 года осуществляется процесс поэтапного увеличения пенсионного возраста, и для мужчин он составляет на сегодня 65 лет: "Пенсионный возраст для женщин составляет сейчас 62 года, и он ежегодно увеличивается на шесть месяцев. Данный процесс будет завершен, когда этот предел достигнет 65 лет".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)