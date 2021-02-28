Сегодня в Азербайджане будет проведен вступительный экзамен в магистратуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня, 28 февраля, проведет вступительные экзамены в магистратуры вузов и Национальной академии наук Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend в ГЭЦ, экзамены будут проведены в семи городах и районах - Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране. В целом для осуществления процесса отведено 81 экзаменационное здание.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 11:00 и продлятся три часа. Пропускной режим будет завершен за 15 минут до начала, в 10:45. Прибывшие после этого кандидаты не будут пропущены в здания.

В соответствии с работами, проводимыми в рамках превентивных мер в связи с инфекцией COVID-19, для участников установлено различное время входа в экзаменационный корпус, чтобы не допустить массовости и лишних контактов.

Запрещается проносить в экзаменационное здание мобильные телефоны и другие средства связи, электронные устройства, калькуляторы, электронные носители информации, книги, записные книжки, журналы, рефераты, справочники, словари, таблицы, сумки и другие вспомогательные средства.

В экзаменационные залы будут допускаться только кандидаты в медицинских масках, с помощью дистанционного электронного термометра будет проверяться температура тела участников, будут использованы необходимые дезинфицирующие средства.

С 9 по 19 февраля для участия на экзамене подали заявки 19 885 бакалавров. Из них 18 139 сдают экзамены по азербайджанскому сектору и 1746 - по русскому. Из числа бакалавров 10 530 - выпускники текущего года, 9 355 - выпускники прошлых лет, 42 - иностранные граждане. Самый молодой кандидат 2002 года рождения, самый взрослый - 1963 года рождения.

В Баку вступительные экзамены пройдут в 56 зданиях, в Сумгайыте - в шести, на Абшероне - в четырех, в Гяндже - в шести, в Нахчыване - в трех, в Мингячевире - в четырех и в Лянкяране - в двух. Ожидается, что 13 961 бакалавр будет сдавать экзамен в Баку, 680 - в Нахчыване, 1 452 - в Гяндже, 1494 - в Сумгайыте, 854 - на Абшероне, 950 - в Мингячевире и 494 - в Лянкяране. К проведению экзамена будет привлечен 81 общий руководитель экзаменом, 231 руководитель экзаменом, 1 863 учителя-контролера, 170 сотрудников, осуществляющих пропуск.

Экзаменуемые могут с 22 февраля распечатать "Пропускной лист на экзамен", на котором указан город, здание, в котором будет сдавать экзамен кандидат, а также другие данные.

Приходя на экзамен, кандидат должен иметь при себе следующие документы:

- удостоверение личности;

- пропускной лист на экзамен;

- "Декларация о здоровье участника экзамена" (должен быть напечатан с сайта ГЭЦ вместе с пропускным листом и подписан бакалавром. Декларация сдается экзаменационному контролеру).

При несоответствии с вышеуказанными документами, либо при их отсутствии, кандидат не будет допущен к экзамену.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)