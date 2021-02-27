В прошлом году Бакметрополитен не работал 202 дня

БАКУ /Trend/ - В прошлом году бакинское метро из-за пандемии не работало 202 дня.

Об этом говорится в отчете ЗАО "Бакинский метрополитен", сообщает в субботу Trend.

Как отмечается, в первые дни пандемии метрополитен осуществил все необходимые меры в соответствии с требованиями того периода. Несмотря на то, что пока пассажироперевозки в метро не разрешены, ЗАО продолжает предпринимать все меры для обеспечения после открытия безопасных и комфортных пассажироперевозок, дальнейшего повышения культуры обслуживания.

(Текст: Кямаля Сеидова)