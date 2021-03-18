В Азербайджане от коронавируса вакцинировались около 470 тыс. человек

Общество 18 марта 2021 12:29 (UTC+04:00)
В Азербайджане от коронавируса вакцинировались около 470 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 17 марта вакцинацию от коронавируса прошли 14 677 человек.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане вакцинированы 468 826 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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