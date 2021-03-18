В Азербайджане затягивается процесс сертификации учителей - минобразования
БАКУ /Trend/ - Процесс сертификации учителей в Азербайджане затягивается в связи с пандемией.
Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в четверг Trend.
По его словам, этот процесс активизируется сразу после пандемии.
"Сертификацию планируется провести, соблюдая определенную последовательность", - сказал Амруллаев.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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