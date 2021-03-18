В Азербайджане затягивается процесс сертификации учителей - минобразования

БАКУ /Trend/ - Процесс сертификации учителей в Азербайджане затягивается в связи с пандемией.

Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, этот процесс активизируется сразу после пандемии.

"Сертификацию планируется провести, соблюдая определенную последовательность", - сказал Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)