Состоялся первый онлайн-фестиваль по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) состоялся первый национальный онлайн-фестиваль по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех", сообщает Trend со ссылкой на сайт AGF.

В ходе онлайн-фестиваля свои программы продемонстрировали 17 команд. Среди них представители из Масаллы, Лянкярана, Загаталы, Гёкчая, Исмаиллы, Мингячевира и Агдаша.

В возрастной категории 6-16 лет на онлайн-фестивале победила команда Piratlar, команда The Legends заняла первое место в категории 16-30 лет, а в возрастной категории 50 лет и старше лучший результат продемонстрировала команда Young and Beauty.

Отметим, что первое в стране мероприятие, относящееся к дисциплине "Гимнастика для всех", считается представление, организованное в 2010 году в преддверии Нового года.

Начиная с этого периода, традиционно в конце года гимнасты, тренера, хореографы сборных Азербайджана по шести гимнастическим видам, входящим в Международную федерацию гимнастику, демонстрируют запоминающиеся номера в дисциплине "Гимнастика для всех".

(Автор: Джани Бабаева)