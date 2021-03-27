В Иране за сутки выявили более 8 тыс. инфицированных коронавирусом
БАКУ /Trend/ - За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 8 120 человек,
Об этом сказала представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.
По ее словам, общее число инфицированных составило 1 846 923. Состояние 3 921 человека оценивается как тяжелое.
Она отметила, что за минувшие сутки в Иране от коронавируса скончались 85 человек, а за весь период пандемии - 62 308.
С начала пандемии от коронавируса выздоровели 1 585 114 человек. В Иране проведено свыше 12,5 миллиона тестов на COVID-19.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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