В Иране за сутки выявили более 8 тыс. инфицированных коронавирусом

БАКУ /Trend/ - За последние сутки коронавирусом в Иране заразились еще 8 120 человек,

Об этом сказала представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ведомство.

По ее словам, общее число инфицированных составило 1 846 923. Состояние 3 921 человека оценивается как тяжелое.

Она отметила, что за минувшие сутки в Иране от коронавируса скончались 85 человек, а за весь период пандемии - 62 308.

С начала пандемии от коронавируса выздоровели 1 585 114 человек. В Иране проведено свыше 12,5 миллиона тестов на COVID-19.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)